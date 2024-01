Armata israeliană a admis că a inundat tunelurile Hamas. Ce alte metode mai folosesc militarii pentru neutralizarea grupării VIDEO

Armata israeliană a admis, marţi, că a introdus "cantităţi mari de apă" în tunelurile folosite de mişcarea islamistă palestiniană Hamas în Fâşia Gaza pentru a le "neutraliza", asigurându-se că nu compromite accesul la apă potabilă al populaţiei civile, relatează AFP.

"Au fost dezvoltate diverse instrumente pentru a trimite cantităţi mari de apă în tuneluri (...)", a indicat armata într-un comunicat.

"Această capacitate a fost dezvoltată profesional, incluzând analiza caracteristicilor solului şi ale canalizărilor" în zonele afectate pentru a se asigura că nu există nicio deteriorare a pânzelor freatice, a precizat armata, referindu-se la o metodă folosită doar în locurile în care era "potrivită".

Inundarea tunelurilor este doar o metodă de neutralizare a capacităţilor subterane ale Hamas, spune IDF. Se spune că alte metode includ „atacuri aeriene, manevre subterane și operațiuni speciale cu mijloace tehnologice”.

Supranumit "metroul din Gaza" de militarii israelieni, labirintul de galerii săpate de Hamas sub Fâşia Gaza a fost folosit pentru prima dată pentru a evita blocada impusă de Israel după ce Hamas a preluat puterea în acest teritoriu în 2007.

Sute de galerii au fost săpate sub graniţa cu Sinaiul egiptean, devenind căi de circulaţie pentru oameni, bunuri, arme şi muniţii între Gaza şi lumea exterioară.

