Israelul acuzat că a confiscat echipamentul unei organizații de presă. Jurnaliștii acuză autoritățile de ”utilizare abuzivă a legii”

Publicația Associated Press a declarat marți, 21 mai, că autoritățile israeliene au oprit transmisia camerei live din Gaza și i-au confiscat echipamentele, în ceea ce agenția a numit o „utilizare abuzivă de către guvernul israelian a noii legi a țării privind radiodifuzorii străini”.

Oficialii israelieni au confiscat o cameră și un echipament de difuzare aparținând The Associated Press în sudul Israelului, acuzând organizația de știri că a încălcat o nouă lege a media prin furnizarea de imagini lui Al Jazeera, susține organizația de presă.

Associated Press condamnă în cei mai fermi termeni acțiunile guvernului israelian, a declarat colectivul de știri non-profit într-un comunicat.

„Îndemnăm autoritățile israeliene să ne returneze echipamentele și să ne permită să restabilim imediat fluxul live, astfel încât să putem continua să oferim acest important jurnalism vizual miilor de instituții media din întreaga lume”.

„Associated Press condamnă în cei mai fermi termeni acțiunile guvernului israelian de a închide transmisiunea noastră live de lungă durată care arată o vedere spre Gaza și de a confisca echipamentele AP”, a declarat și Lauren Easton, vicepreședinte pentru comunicații corporative a organizației de știri.

„Închiderea nu s-a bazat pe conținutul fluxului, ci mai degrabă pe o utilizare abuzivă de către guvernul israelian a noii legi a radiodifuzorilor străine a țării. Îndemnăm autoritățile israeliene să ne returneze echipamentul și să ne permită să restabilim imediat fluxul live, astfel încât să putem continua să oferim acest jurnalism vizual important miilor de instituții media din întreaga lume.”

Oficiali de la Ministerul Comunicațiilor au sosit marți după-amiază la locația AP din orașul Sderot din sud și au confiscat echipamentul. Ei au înmânat AP o foaie de hârtie, semnată de ministrul Comunicațiilor Shlomo Karhi, susținând că a încălcat legea radiodifuzorilor străini a țării, susține Associated Press.

