Mai mulți morți după ce Israelul a lovit un refugiu al ONU din Fâșia Gaza în care se adăpostesc refugiații palestinieni. Cum se apără armata

Loviturile împotriva unui refugiu al ONU din Khan Younis, în sudul Fâşiei Gaza, destinat persoanelor care şi-au părăsit locuinţele, constituie o ”încălcare flagrantă a regulilor fundamentale ale războiului”, a declarat miercuri un responsabil al Naţiunilor Unite, citat de AFP.

Un centru de formare devenit adăpost ”este marcat în mod clar ca structură a ONU, iar coordonatele sale au fost comunicate autorităţile israeliene”, susţine pe X (ex-Twitter) Philippe Lazzarini, şeful agenţiei Naţiunilor Unite pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA), estimand că bilanţul de nouă morţi anunţat de un alt responsabil ONU este ”probabil mai mare”.

”Două obuze de tancuri au lovit o clădire care găzduieşte 800 de persoane - 9 morţi şi 75 răniţi”, a declarat Thomas White, directorul pentru afacerile UNRWA în Gaza, pe X (fostul Twitter), citat de Reuters.

Another horrific day in #Gaza. The number of those killed is likely higher.#KhanYounis vocational training centre is one of the largest @UNRWA facilities sheltering nearly 30,000 displaced people.

The compound is a clearly marked @UN facility & its coordinates were shared with… https://t.co/XZwK09ondV