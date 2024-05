Atacul din Rafah stârnește reacții internaționale. Gaza - ”iadul de pământ” și ”dincolo de catastrofă”. Israelul să vina pe Hamas VIDEO

Israelul a recunoscut că atacul de la Rafah ”pare să fi luat viețile unor civili”, dar susține că atacul a avut loc după ce Hamas ar fi tras mai multe rachete.

Cel 45 de palestinieni au fost uciși în atacul israelian asupra unei tabere din orașul Rafah, din sudul orașului, a anunțat Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas. Cifra include cel puțin 23 de femei, copii și persoane în vârstă.

Ministerul a mai spus că numărul total de persoane care au fost confirmate morți în urma ofensivei militare a Israelului a crescut la cel puțin 36.050, cu 81.026 răniți.

Guvernul israelian, care inițial a negat victime civile, a declarat că în urma unei investigații a stabilit că atacul asupra Rafah a declanșat un incendiu care ”pare să fi luat viețile unor civili”.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Avi Hyman, a declarat într-o conferință de presă că „teroriștii Hamas au tras opt rachete de la Rafah spre centrul Israelului” ieri.

„Dacă cupola de fier nu i-ar fi interceptat, ar fi putut provoca victime în masă. Rachetele au fost lansate la 800 de metri de trupele IDF care operau în zonă. Pe măsură ce trupele IDF se apropiau, Hamas a tras din interiorul populației sale civile între o moschee și o școală. Am lovit și distrus lansatorul la scurt timp după lansare.

Acesta a acuzat din nou organizația teroristă că folosește populația civilă drept scut și spune că atacul a vizat doi comandanți ai Hamas vinovați de atacul din 7 octombrie, din Israel.

„Aceasta este metoda Hamas de a desfășura activități teroriste sub acoperirea propriei populații civile. Aseară, IDF a vizat doi comandanți Hamas în Rafah ale căror mâini erau murdare de sânge israelian”, a spuys Hyman.

Purtătorul de cuvânt a continuat spunând: „Conform rapoartelor inițiale, după atacul a izbucnit un incendiu care pare să fi luat vieți civili.

„Este extrem de trist că există victimele civile, dar acesta este războiul început și dorit de Hamas”.

Anchetatorii israelieni califică drept ”foarte grav” incidentul de la Rafah

Procurorul militar superior al Israelului, însă, a calificat atacul de la Rafah drept „foarte gravă” și a spus că o anchetă este în curs după acțiunile forțelor armate.

„Detaliile incidentului sunt încă în curs de investigare, pe care ne angajăm să o conducem în cea mai mare măsură”, a declarat generalul-maior Yifat Tomer Yerushalmi la o conferință găzduită de Asociația Baroului din Israel.

„IDF regretă orice rău adus necombatanților în timpul războiului”.

Reacții internaționale

Atacul de la Rafah a stârnit reacții din partea Occidentului și a unor instituții internaționale.

UE condamnă atacul aerian al lui Rafah și spune că „copii mici” au fost uciși.

Șeful Politicii Externe al Uniunii Europene, Josep Borrell, a condamnat un atac aerian israelian care a făcut cel puțin 45 de morți la Rafah.

„Îngrozit de știrile care ies din Rafah cu privire la atacurile israeliene care au ucis zeci de persoane strămutate, inclusiv copii mici”, a scris el pe X. „Condamn acest lucru în cei mai fermi termeni”. El a cerut ca atacurile asupra orașului Gaza să se încheie „imediat”.

Horrified by news coming out of #Rafah on Israeli strikes killing dozens of displaced persons, including small children. I condemn this in the strongest terms. There is no safe place in Gaza. These attacks must stop immediately. ICJ orders & IHL must be respected by all parties. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 27, 2024

Atacurile asupra lui Rafah „trebuie să înceteze acum”, a spus consilierul principal de criză la Amnesty International, Donatella Rovera, care susține că organizația „investiga” cel mai recent atac israelian

„Acești civili au fost uciși într-un loc unde li s-a spus în mod special să meargă de către armata israeliană. Acolo a avut loc atacul”, a spus ea. Ea a adăugat că armata israelianp ar fi „știut dinainte” că aceasta este o zonă dens populată.

Macron „revoltat” de atacurile israeliene

Președintele francez Emmanuel Macron s-a declarat „revoltat” de ultimele lovituri ale Israelului asupra lui Rafah.

"Aceste operațiuni trebuie să înceteze. Nu există zone sigure în Rafah pentru civilii palestinieni", a spus Macron la X.

Outraged by the Israeli strikes that have killed many displaced persons in Rafah. These operations must stop. There are no safe areas in Rafah for Palestinian civilians. I call for full respect for international law and an immediate ceasefire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 27, 2024

”Iadul pe pământ”

„Gaza este iadul pe pământ”, susține ONU, după rapoartele despre atacuri asupra familiilor care caută adăpost în Rafah.

Aceste atacuri sunt „îngrozitoare”, a declarat agenția ONU pentru refugiați palestinieni, UNRWA.

”Nu există un loc sigur în Gaza. Nicăieri și nimeni nu este în siguranță. În fiecare zi care trece, mai mulți civili mor și familiile sunt forțate să trăiască în condiții din ce în ce mai de nedescris. Fâșia Gaza a devenit un iad pe pământ. Singura speranță rămasă este încetarea focului”, scrie UNRWA.

There is no such thing as a safe place in #Gaza. Nowhere and nobody is safe. Every day that goes by, more civilians die and families are forced to live in increasingly unspeakable conditions. The #GazaStrip has become hell on earth. The only remaining hope is a #CeasefireNow pic.twitter.com/IJRyrJZVb3 — UNRWA (@UNRWA) May 27, 2024

„Există rapoarte despre victime în masă, inclusiv copii și femei printre cei uciși. Gaza este iadul pe pământ. Imaginile de aseară sunt încă o dovadă a acestui lucru”. Oficialii palestinieni din domeniul sănătății și al serviciului civil de urgență au declarat duminică că loviturile aeriene israeliene au ucis cel puțin 35 de palestinieni și zeci de răniți într-o zonă din orașul Rafah, din sudul Fâșiei Gaza, desemnată pentru cei strămuți. Armata israeliană a declarat că forțele sale aeriene au lovit un complex Hamas din Rafah și că incidentul este în curs de revizuire”, a scris UNRWA.

The massacre in Rafah tonight is not just a moral test for the world but a test of our very humanity. It's not enough to call for an end to the war; we must act now to hold Israel accountable and bring its leaders before the International Criminal Court.#Rafah_massacre https://t.co/XceqtXTljL — صوت وطن 1 (@qDm0oZDw4L8602) May 27, 2024

Situația din Gaza ”dincolo de catastrofală”

Situația din Gaza este „dincolo de catastrofală”, a declarat liderul umanitar de la Oxfam, Magnus Corfixen.

„Practic, vedem o creștere a atacurilor nediscriminatorii din Israel de la pronunțarea ICJ. „Situația este dincolo de oribilă”.

El a spus că „mai mulți oameni își vor pierde viața” cu ofensiva militară a Israelului și că mulți dintre cei afectați au fost femei și copii. „Lucrurile vor continua să se înrăutățească”, a adăugat el.

Întrebat în ce măsură organizații precum Oxfam ar putea continua să lucreze în Gaza, el a spus:

„În primul rând, avem nevoie de combustibil pentru a opera camioanele care ne ajută să obținem ajutorul. „Avem nevoie de depozite, dar este greu de găsit, deoarece multe dintre ele au fost bombardate.