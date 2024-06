Zeci de morți într-un atac al Israelului asupra unei școli ONU din Gaza. ”Adăposteşte o bază Hamas" FOTO/VIDEO

Trupele israeliene au revendicat joi dimineaţa, 6 iunie, un atac aerian asupra unei şcoli aparţinând Agenţiei ONU pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA) din Fâşia Gaza, despre care a afirmat că adăpostea o bază a Hamas.

Cel puţin 27 de persoane au fost ucise, potrivit mişcării islamiste citată de AFP.

„Avioane de război ale armatei (...) au efectuat un atac precis asupra unei baze Hamas în interiorul unei şcoli UNRWA din regiunea Nousseirat”, a precizat armata israeliană într-un comunicat, raportând că „mai mulţi terorişti au fost ucişi”.

Israel just bombed a UN school in Al-Nusairat in middle of Gaza strip. More than 40 martyred so far, all of them children and women. 💔🇵🇸 pic.twitter.com/IfrWdhCK9D

„Terorişti Hamas şi ai Jihadului Islamic aparţinând forţelor Nukhba, care au participat la atacul mortal asupra unor comunităţi din sudul Israelului la 7 octombrie, operau în această incintă. Teroriştii îşi dirijau campania de teroare din zona şcolii, exploatând-o în acelaşi timp şi folosind-o ca adăpost”, a adăugat armata israeliană.

Biroul de presă al Hamas a anunţat că cel puţin 27 de persoane au fost ucise şi numeroase au fost rănite în atacul asupra taberei Nousseirat din centrul Fâşiei Gaza.

🚨 The Israeli military claims it targeted a Hamas base located within a UNRWA school in Nousseirat, Gaza, resulting in several militant deaths. However, Hamas reports 27 fatalities from the strike. #Gaza #Israel #MiddleEast pic.twitter.com/YczJMiEdqm

Un număr considerabil de martiri şi de răniţi continuă să ajungă la Spitalul Martirilor Al-Aqsa din oraşul Deir al-Balah, în apropiere de Nousseirat, a precizat biroul de presă al Hamas, acuzând armata israeliană de comiterea unui „masacru oribil”.

Mai devreme în cursul nopţii, spitalul a declarat că se confruntă cu o „defecţiune a unuia dintre generatoarele sale electrice”, ceea ce riscă să complice operaţiunea.

Înainte de acest atac, spitalul primise deja de marţi „cel puţin 70 de morţi şi peste 300 de răniţi, majoritatea femei şi copii, ca urmare a loviturilor israeliene asupra zonelor centrale ale Fâşiei Gaza”, potrivit Médecins sans Frontičres.

🔊 Earlier today, Karin Huster, an MSF medical adviser in #Gaza, described to us the ‘insane escalation of hostilities’ across the Gaza Strip over the last 24-48 hours, calling the situation ‘apocalyptic’.

We need to have a ceasefire. pic.twitter.com/BwBDiF2LH5