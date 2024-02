Cresc din nou tensiunile în Orientul Mijlociu. Israelul a atacat Libanul VIDEO

Avioane de luptă israeliene au lansat miercuri, 14 februarie, o serie de raiduri asupra Libanului vecin, a anunţat armata israeliană, provocând temeri cu privire la o nouă escaladare între cele două ţări după luni de schimburi de tiruri zilnice la frontieră în contextul războiului din Gaza, relatează AFP.

Armata nu a furnizat deocamdată detalii despre raiduri, însă media libaneze au relatat că au fost lovite trei sate: Adshit, Sawaneh şi Shehabiyeh.

⚠️ Israel is losing its mind. Hezbollah continues to bomb sensitive Israeli military positions. At least 2 zionist soldiers were killed. Israel responded by killing Lebanese children moments ago. Typical cowards. Hezbollah will now retaliate accordingly pic.twitter.com/BRv1zNndwO