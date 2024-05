Avertisment dur al OMS cu privire la o ofensivă a armatei israeliene asupra oraşului Rafah. "Ar putea duce la o baie de sânge"

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat vineri, 3 mai, pe reţeaua de socializare X, că o ofensiva terestră a armatei israeliene asupra oraşului Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, "ar putea duce la o baie de sânge", relatează AFP.

"OMS este profund îngrijorată de faptul că o operaţiune militară la scara largă la Rafah, Gaza, ar putea duce la o baie de sânge şi ar putea slabi şi mai mult un sistem de sănătate aflat deja în genunchi", a scris Tedros Adhanom Ghebreyesus, referindu-se la oraşul în care se află refugiaţi 1,2 milioane de palestinieni.

Europenii, ONU şi Statele Unite, principalul aliat al Israelului, i-au cerut cu fermitate premierului israelian Benjamin Netanyahu să renunţe la o ofensivă terestră asupra oraşului.

Pe lângă costul vieţilor umane, o ofensivă ar fi "o lovitură majoră pentru operaţiunile umanitare în întreaga Fâşie Gaza" deoarece Rafah "se află în centrul unor operaţiuni umanitare", a avertizat, de asemenea,vineri purtătorul de cuvânt al Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), Jens Laerke.

La 7 octombrie, un atac al unor comandouri Hamas infiltrate din Gaza în sudul Israelului s-a soldat cu moartea a peste 1.170 de persoane, în principal civili, potrivit unui bilanţ AFP bazat pe date oficiale israeliene.

În represalii la atacul Hamas, armata israeliană a lansat o ofensivă de amploare - aeriană, apoi terestră - în Fâşia Gaza, care a provocat până acum 34.622 de morţi, în majoritate civili, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas.

Rafah incursion would substantially increase mortality and morbidity and further weaken an already broken health system

WHO is deeply concerned that a full-scale military operation in Rafah could lead to a bloodbath. More than 1.2 million people are currently sheltering in the… pic.twitter.com/6i7iNFjffx