Care este ”cel mai bun mijloc de a izola Iranul şi partizanii acestuia” în viziunea SUA. Declarațiile secretarului de stat Antony Blinken

O apropiere între Israel şi statele arabe care, în marea lor majoritate, nu recunosc această ţară, ar fi ”cel mai bun mijloc de a izola Iranul şi partizanii acestuia”, a declarat joi, la Cairo, secretarul de stat american Antony Blinken, informează AFP.

"Securitatea şi integrarea (regională) a Israelului sunt legate de deschiderea unei căi către un stat palestinian", a adăugat Blinken, în timpul ultimei etape a maratonului său diplomatic în Orientul Mijlociu dedicată conflictului din Gaza dintre Israel şi mişcarea palestiniană Hamas.

În 2020, alte trei ţări arabe - Bahrainul, Emiratele Arabe Unite şi Marocul - au semnat acorduri cu Israelul, după Egipt şi Iordania în 1979 şi în 1994.

Războiul din Gaza, declanşat de atacul fără precedent întreprins de Hamas pe teritoriul israelian pe 7 octombrie, a întrerupt un proces similar de normalizare început între Israel şi Arabia Saudită.

I met with Egyptian President El Sisi in Cairo to discuss joint efforts to accelerate life-saving humanitarian assistance into Gaza. I reiterated the United States’ commitment to regional peace and security that includes the establishment of a Palestinian state. pic.twitter.com/Qqlwwhy09m