Comandant de rang înalt al Corpului Gardienilor Revoluției iraniene ucis într-un atac israelian asupra consulatului Iranului din Damasc

Avioane de război israeliene au lovit luni, 1 aprilie, consulatul iranian din Damasc, iar o sursă de securitate libaneză a declarat pentru Reuters că un comandant de rang înalt al Corpului Gardienilor Revoluţiei iraniene, Mohammad Reza Zahedi, a fost ucis în atac, relatează Reuters.

Reporterii Reuters aflaţi la faţa locului în cartierul Mezzeh din capitala siriană au văzut fumul care se ridica din dărâmăturile unei clădiri care fusese distrusă şi vehicule de urgenţă parcate afară.

"Nu comentăm relatările din presa străină", a declarat un purtător de cuvânt al armatei israeliene.

BREAKING:

Mohammad Reza Zahedi, fmr commander of the Air Force & Ground Force of the Islamic Revolutionary Guard Corps has been killed in an Israeli airstrike in Damascus, Syria

The airstrike hit & destroyed a building just 15 m from the Iranian Embassy

6 top commanders killed pic.twitter.com/OTDGu107jL