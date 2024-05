Culoarul Philadelphia aflat la frontiera Fâșiei Gaza cu Egipt a fost preluat sub control de armata israeliană, anunță un înalt responsabil militar VIDEO FOTO

Culoarul Philadelphia, zonă-tampon la frontiera dintre Fâşia Gaza şi Egipt, este sub controlul armatei israeliene, a anunţat miercuri seara, 29 mai, un responsabil militar israelian, informează AFP.

"Am stabilit un control operaţional" pe această rută de 14 kilometri în Fâşia Gaza, de-a lungul frontierei cu Egiptul, a declarat acest responsabil pentru jurnalişti, sub protecţia anonimatului.

Culoarul Philadelphia este un drum de patrulare frontalier pe care armata israeliană şi-l croise de-a lungul frontierei cu Egiptul în interiorul Fâşiei Gaza, înainte de retragerea israeliană unilaterală de pe acest teritoriu palestinian în 2005, după 38 de ani de ocupaţie.

Miercuri, 29 mai, lupte de stradă şi bombardamente au zguduit Rafah, oraş de la frontiera cu Egiptul din sudul Fâşiei Gaza, la o zi după intrarea tancurilor israeliene în centrul acestui oraş, devenit, în ultimele săptămâni, epicentrul războiului între armata israeliană şi Hamas.

The entire Philadelphia corridor is in IDF hands!

The Philadelpiha corridor is the borderzone between Egypt and Gaza

The IDF announces: our forces are in full operational control of the Philadelphia route, 20 tunnels have been located in the area The IDF announces this evening… pic.twitter.com/7ykYlg3CBy