Armata israeliană a anunțat uciderea a doi importanți membri ai Hamas în urma atacului de duminică, de la Rafah. Forțele israeliene (IDF) i-au identificat pe cei doi ca fiind Yassin Rabia, comandantul Hamas în Iudeea și Samaria, și Khaled Nagar, un oficial de rang înalt în aripa Hamas pentru aceleași regiuni.

„Un avion al Forțelor Aeriene Israeliene l-a eliminat pe teroristul Yassin Rabia – comandantul sediului Hamas din Iudeea și Samaria (Cisjordania), precum și pe Khaled Nagar – un reprezentant înalt al aripii Hamas din Iudeea și Samaria”, a spus IDF, conform Nexta.

The Israeli army claimed to have eliminated the head of Hamas headquarters in the West Bank in Rafah

