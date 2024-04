O reuniune a diplomaţilor Uniunii Europene în Cisiordania a fost perturbată, marți, 30 aprilie, de mai mulţi studenţi palestinieni. Aceștia au atacat cu pietre unele dintre maşinile diplomaților, spărgând geamul din spate al uneia dintre ele, pentru a protesta faţă de războiul din Gaza, au declarat martori citaţi de Reuters.

Diplomaţii UE din teritoriile palestiniene ocupate de Israel se reuniseră la Muzeul Palestinian, care celebrează istoria şi cultura palestiniană, în Birzeit, în apropiere de Ramallah, când a avut loc incidentul.

Unul dintre diplomaţii prezenţi a declarat pentru Reuters că se aflau la întâlnire când afară a apărut o mulţime care le spunea să plece şi, după ce încercările de dialog au eşuat, diplomaţii au plecat. Experienţa a fost neplăcută, dar nu a existat nicio ameninţare serioasă la adresa vreunui diplomat, a spus acesta.

Videoclipuri difuzate ulterior pe reţelele sociale au arătat o mulţime înconjurând o maşină şi spărgând un geam prin aruncarea de pietre.

Watch: Students of Birzeit University in Ramallah kick Germany's ambassador from the Palestine Museum in protest of his country's complicity in the Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/LzU3xoWpqn