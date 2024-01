Patru lideri importanți ai Gardienilor Revoluției din Iran uciși într-un bombardament israelian în Siria VIDEO

Doi importanţi consilieri militari ai Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, au fost ucişi sâmbătă într-un bombardament israelian la Damasc, au anunţat media locale, informează AFP.

"Într-un atac întreprins astăzi (sâmbătă) de regimul sionist la Damasc, şeful în Siria al serviciilor de informaţii al Gardienilor Revoluţiei, adjunctul său şi alţi doi membri ai acestei forţe, au fost ucişi", a anunţat agenţia locală Mehr.

Canalul Visegrad24 anunță că 4 lideri ai Gardienilor Revoluției ar fi fost uciși în bombardament.

Înainte de aceasta, ONG-ul Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO) a anunţat că cinci persoane au fost ucise sâmbătă într-un bombardament israelian asupra unei clădiri din Damasc, unde se desfăşura o "reuniune de lideri pro-iranieni".

Damascul, prin agenţia de presă oficială Sana, a confirmat un atac împotriva unei clădiri rezidenţiale în cartierul Mazze, acuzând Israelul, însă fără a face alte precizări.

În Mazze se află şi cartierul general al ONU, precum şi ambasade.

De la începutul războiului în Siria, în 2011, Israelul a întreprins sute de atacuri aeriene asupra teritoriului sirian vecin, vizând în special forţele susţinute de Iran şi Hezbollahul libanez, aliate ale regimului sirian şi inamici înveteraţi ai statului israelian, dar şi armata siriană.

Armata israeliană şi-a intensificat aceste atacuri de la începutul războiului său împotriva Hamas, declanşat de atacul sângeros al organizaţie islamiste palestiniene pe 7 octombrie.

Israelul, care revendică rar aceste operaţiuni în Siria, a declarat de mai multe ori că nu va permite Iranului să îşi extindă prezenţa în această ţară, în special prin miliţii sau grupări armate precum Hezbollah.

