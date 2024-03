Patru drone lansate de rebelii Houthi către o navă SUA din Marea Roșie, distruse de americani

Armata americană a anunţat miercuri că a doborât patru drone lansate de rebelii houthi din Yemen care vizau o navă de război a Statelor Unite în Marea Roşie, notează AFP.

Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a indicat într-un comunicat publicat pe reţeaua socială X că forţele sale "au distrus patru sisteme aeriene fără pilot cu rază lungă de acţiune", miercuri în jurul orei locale 02.00 (marţi 23.00 GMT). Nu s-au înregistrat răniţi sau pagube materiale, potrivit aceleiaşi surse.

March 27 Red Sea Update

TAMPA, Fla. - Between 2:00 and 2:20 a.m. (Sanaa time) on March 27, United States Central Command successfully engaged and destroyed four long-range unmanned aerial systems (UAS) launched by Iranian-backed Houthi terrorists in Yemen. These UAS were aimed… pic.twitter.com/EhJ9RDtMP9