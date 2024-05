Israelul amenință cu intensificarea operaţiunilor împotriva Hamas ”în toată Fâşia Gaza”, în lipsa progreselor privind ostaticii

Yoav Gallant, ministrul israelian al apărării, a avertizat marţi, 7 mai, că, dacă nu vor exista progrese în ceea ce priveşte eliberarea ostaticilor reţinuţi pe teritoriul palestinian, armata este pregătită să-şi "intensifice" operaţiunile militare împotriva grupării Hamas "în toată Fâşia Gaza", relatează AFP.

"Suntem gata să facem compromisuri pentru a aduce înapoi ostaticii, dar dacă nu avem de ales, vom intensifica operaţiunea în toată Fâşia Gaza - în sud, în centru şi în nord", a declarat Yoav Gallant pe fondul negocierilor de la Cairo pentru un acord de armistiţiu, unde Israelul a trimis o delegaţie, după săptămâni de discuţii fără rezultat.

Acordul de armistiţiu prevede în special eliberarea ostaticilor reţinuţi în Fâşia Gaza de mişcarea Hamas, în schimbul prizonierilor palestinieni deţinuţi de Israel.

Totodată, ministrul Yoav Gallant a anunţat că Israelul îşi va continua operaţiunile în oraşul Rafah, din sudul Gaza, până când forţele Hamas din zonă vor fi distruse sau mişcarea islamistă va preda unul dintre ostaticii israelieni.

"Această operaţiune va continua până când vom elimina Hamas în zona Rafah şi în întreaga Fâşie Gaza, sau până la predarea primului ostatic", a spus el într-un comunicat.

Hamas terrorists have the blood of Israeli children on their hands. We will not cease operating in Rafah until Hamas is destroyed, or until the first hostage returns home.

We may compromise in order to bring the hostages home, but if that option is removed, we will act. pic.twitter.com/pTaVO50gS0