Tensiune maximă la granița de sud a Fâșiei Gaza. Egiptul a trimis tancuri după ce Israel a anunțat evacuarea a sute de mii de palestinieni

Armata egipteană a desfășurat în ultimele zile mai multe elemente militare grele la granița cu Fâșia Gaza.

Cairo a anunțat că a deplasat înspre frontieră elemente ale Diviziei a 4-a blindate a Armatei a 3-a de câmp, constând din peste 40 de tancuri principale de luptă M1A1 „Abrams” și M60A3 „Patton”, precum și vehicule de luptă de infanterie YPR-765.

Este posibil ca această desfășurare să ofere o securitate suplimentară a frontierei pentru eventuala operațiune terestră israeliană în sudul Fâșiei Gaza și în orașul Rafah, ceea ce ar putea provoca o creștere a numărului de refugiați palestinieni către Egipt.

Armata israeliană bombardează sâmbătă, 10 februarie, sectorul Rafah din extremitatea sudică a Fâşiei Gaza, premierul Benjamin Netanyahu ordonând armatei să pregătească un "plan de evacuare" pentru sute de mii de civili din această zonă înaintea unei posibile ofensive terestre, transmite AFP.

Oficiali de la Cairo au declarat recent că orice încălcare a frontierei de către armata israeliană ar provoca un conflict armat cu armata egipteană.

The Egyptian Army has reportedly Deployed several Elements of 4th Armoured Division of the 3rd Field Army, consisting of upwards of 40 M1A1 “Abrams” and M60A3 “Patton” Main Battle Tanks as well as YPR-765 Infantry Fighting Vehicles recently towards the Border between Egypt and… pic.twitter.com/UOXU7Suqht