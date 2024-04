"Există o dată" a unei ofensive în Rafah, anunță Netanyahu. Un alt oficial anunță momentul pentru un armistiţiu cu Hamas

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunţat luni că s-a stabilit o dată a unei ofensive în oraşul palestinian Rafah care, consideră Israelul, este unul dintre ultimele bastioane ale mişcării islamiste palestiniene în Fâşia Gaza, relatează AFP. VIDEO

🚨🚨Israeli PM Benjamin Netanyahu announced via video today that IDF ground operations in Southern Gaza's Rafah will commence soon, with the primary goal being the rescue of hostages. #Israel #Iran #NATO75 #IDFOperations #Rafah #USA pic.twitter.com/ORSl4sIcJy