Explozie în apropierea ambasadei Israelului din India. Primele informații din anchetă VIDEO

O explozie a avut loc marţi, 26 decembrie, în apropierea ambasadei Israelului din New Delhi, relatează AFP.

”În această seară a avut loc o explozie foarte aproape de ambasadă”, a declarat Ohad Nakash Kaynar, şeful adjunct al misiunii diplomatice israeliene în New Delhi, potrivit unui comunicat.

”Toţi angajaţii noştri sunt teferi şi nevătămaţi, toţi diplomaţii noştri sunt în siguranţă. Echipele noastre de securitate lucrează în strânsă cooperare cu forţele de securitate locale din New Delhi şi vor efectua o anchetă”, a adăugat el.

Delhi Fire Service received a call of a blast near the Israel Embassy in the Chanakyapuri area this evening.

"So far nothing has been found at the location," says Atul Garg, Director, Delhi Fire Services pic.twitter.com/Ipd23kciBS