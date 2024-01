Fetiță palestiniană ucisă accidental de către polițiștii israelieni la un punct de trecere în Cisiordania VIDEO

Poliţia israeliană a ucis o fetiţă palestiniană aflată într-o maşină la un punct de trecere în Cisiordania, când a deschis focul asupra unei alte maşini suspectate că a lovit intenţionat doi israelieni, au anunţat serviciile de urgenţă din Israel, potrivit Reuters.

Poliţia de frontieră a precizat că a nimerit-o pe fetiţă după ce a deschis focul asupra unui cuplu aflat într-o maşină care a intrat în doi israelieni la un punct de trecere în Cisiordania ocupată, chiar lângă Ierusalim.

Paramedicii israelieni au spus că fetiţa avea trei ani, dar surse palestiniene au declarat pentru agenţia oficială de presă palestiniană WAFA că fetiţa avea patru ani.

Serviciile de ambulanţă israeliene au declarat că fetiţa a fost tratată la faţa locului, dar a fost declarată moartă, fără a se preciza cauza morţii. Un israelian a fost rănit uşor, au precizat paramedicii.

Police release surveillance camera footage showing the alleged car-ramming attack at a checkpoint in East Jerusalem, close to the West Bank town of Biddu.

The 3-year-old girl who was mistakenly killed was in the van checked by forces before the second car which hit the officers. https://t.co/kk5IZCVe3s pic.twitter.com/1vQrLuCSEa