Fetiță salvată din pântecele mamei ucisă într-un bombardament israelian, la Rafah. "Chiar dacă supravieţuieşte, s-a născut orfană"

19 persoane au murit în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, 21 aprilie, în urma unui atac israelian în oraşul Rafah din Gaza. Printre cadavre a fost găsită și o femeie palestiniană însărcinată, iar medicii au reușit s-o aducă pe lume pe fetița acesteia, au declarat oficiali palestinieni din domeniul sănătăţii, potrivit Reuters.

Bebeluşul, care cântăreşte 1,4 kg şi a fost adus pe lume printr-o cezariană de urgenţă, era stabil şi starea sa se îmbunătăţea treptat, a declarat medicul Mohammed Salama. Mama ei, Sabreen Al-Sakani, era însărcinată în 30 de săptămâni.

Copila a fost plasată într-un incubator la un spital din Rafah, alături de un alt bebeluş, cu cuvintele "Bebeluşul martirei Sabreen Al-Sakani", scrise pe o bandă pe piept.

Fiica lui Sakani, Malak, care a fost ucisă în atac, a vrut să o numească pe noua ei soră Rouh, care înseamnă spirit în arabă, a declarat unchiul ei, Rami Al-Sheikh. "Fetiţa Malak era fericită că sora ei venea pe lume", a spus el.

Bebeluşul va rămâne în spital timp de trei-patru săptămâni, a declarat medicul Salama. "După aceea vom vedea dacă va pleca şi unde va merge acest copil, la familie, la mătuşă, unchi sau bunici. Aici este cea mai mare tragedie. Chiar dacă această copilă supravieţuieşte, ea s-a născut orfană", a spus el.

🚨🇵🇸BREAKING: BABY IN GAZA SAVED FROM WOMB OF MOTHER KILLED BY IDF STRIKE

In Rafah, a baby girl was born via emergency C-section after her mother, father, and sister were killed in an Israeli airstrike.

The strike, part of intensified attacks, claimed 19 lives, including 13… pic.twitter.com/voCzrgbeAH