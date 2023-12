Se încing spiritele în Iran. Mii de oameni au cerut ”moartea” Israelului și a SUA VIDEO

Mii de persoane au asistat joi, 28 decembrie, la Teheran, la funeraliile fostului comandant al Gardienilor Revoluţiei, generalul de brigadă Razi Moussavi, un comandant important al Forţei Qods, ucis luni în Siria într-un atac israelian, scrie presa de stat, după care au început manifestaţii antiisraeliene în centrul capitalei iraniene, relatează AFP.

Generalul de brigadă Razi Moussavi, un important comandant al Forţei Qods, aripa Operaţiunilor Speciale şi unitatea de elită a Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Republicii islamice, a fost ucis cu o rachetă, luni, în sudul Damascului.

Thousands of people in Tehran attended the funeral ceremony for Martyr Seyyed Razi Mousavi on Thursday. pic.twitter.com/FFH4R1Elx2 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) December 28, 2023

Teheranul a acuzat Israelul - care nu a dezminţit - de acest asasinat.

Acest atac intervine în timpul războiului din Fâşia Gaza între Israel, inamicul jurat al Teheranului, şi Hamas, o mişcare islamistă palestiniană susţinută de ”Frontul Rezistenţei”, din care face parte Iranul.

Sayyed Razi Mousavi, described by Iranian state media as one of Iran's Revolutionary Guards' oldest advisers in Syria, killed in an Israeli airstrike outside Damascus https://t.co/HVAuKfNWb9 pic.twitter.com/tGkvSClJgz — Reuters (@Reuters) December 26, 2023

Mii de persoane s-au adunat joi în centrul Teheranului, în Piaţa Imam Hussein, şi au scandat ”Moarte Israelului!”, şi ”Moartea Statelor Unite!”.

”Răspuns la asasinat”

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, s-a întâlnit anterior, joi, cu familia lui Razi Moussavi.

The farewell prayer ceremonies of Martyr Seyyed Razi Mousavi, #Iran leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei (H) led the prayer earlier today. https://t.co/6n9S63yYNR pic.twitter.com/2nirZZsBCH — Al Aqeel Jawad🚩 (@JawadAbubakar7) December 28, 2023

În timpul funeraliilor, comandantul Gardienilor Revoluţiei, Hossein Salami, l-a salutat pe Razi Moussavi drept ”unul dintre cei mai experimentaţi şi eficienţi comandanţi ai Gardienilor din Frontul Rezistenţei”.

The Commander-in-Chief of the Islamic Revolutionary Guard Corps, Major General Hossein Salami in a Statement today at the State Funeral for Brigadier General Seyed Razi Mousavi, disputed recent claims made by Iranian Lawmakers and IRGC Officials that they and/or Mousavi had… pic.twitter.com/Cc4WBjQSK9 — OSINTdefender (@sentdefender) December 28, 2023

Israelul, întrebat despre atac, a răspuns că ”nu comentează informaţii ale presei străine”.

Israelul şi-a intensificat atacurile în Siria, de la începutul Războiului în Fâşia Gaza, la 7 octombrie, declanşat de un atac fără precedent al Hamas pe teritoriul israelian.

Însă, de la începutul Războiului Civil din Siria, în 2011, Israelul a efectuat sute de atacuri aeriene împotriva vecinului său, ţintind forţe susţinute de către Iran, spunând că vrea să împiedice Teheranul să se implanteze la uşa sa.

”Răspunsul nostru la asasinatul lui Moussavi va fi o combinaţie de acţiune directă şi altele desfăşurate de către Frontul Rezistenţei”, ameninţa miercuri un purtător de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, Ramazan Sharif, citat de agenţia iraniană de presă Mehr.

