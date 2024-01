Mii de palestinieni și libanezi la înmormântarea numărul 2 din gruparea teroristă Hamas VIDEO

Mii de palestinieni şi libanezi, în principal adepţi ai mişcării pro-iraniene Hezbollah, au participat joi la procesiunea funerară a oficialului Hamas ucis la Beirut, Saleh al-Arouri, informează DPA.

Pe fondul măsurilor de securitate sporite ale armatei libaneze, sicriul lui al-Arouri şi cele ale altor doi membri Hamas ucişi au fost duse dintr-o moschee din Tarek al-Jadideh din capitală spre un cimitir din tabăra palestiniană Shatila.

Scandând "Libertate pentru Palestina", cei îndoliaţi au mărşăluit pe străzile spre cimitir purtând steaguri ale Hamas, palestiniene şi ale Hezbollah.

⚡️The body of Sheikh Saleh Al-Arouri and his fellow martyrs arrives at the Imam Ali Mosque in Beirut pic.twitter.com/DpAqXu9HB4