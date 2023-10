Hamas a făcut publică o înregistrare cu trei femei ostatice care îl critică pe Netanyahu VIDEO

Hamas a difuzat o înregistrare video în care una dintre cele trei ostatice israeliene filmate de gruparea teroristă în Fâşia Gaza îi face reproşuri premierului Benjamin Netanyahu, cerându-i să obţină eliberarea lor şi acuzându-l că nu a reuşit să împiedice atacul grupării teroriste din 7 octombrie, relatează The Times of Israel.

Identitatea celor trei femei, a căror declaraţie a fost aproape sigur dictată de răpitorii lor, nu este imediat clară, menţionează The Times of Israel.

În timp ce armata israeliană îşi intensifică operaţiunea în Fâşia Gaza, Hamas recurge la manipulare psihologică pentru a semăna dezbinare şi a slăbi hotărârea israelienilor, notează site-ul citat. În acelaşi timp, Hamas se foloseşte de negocierile pentru eliberarea celor aproximativ 240 de ostatici pe care îi deţine pentru a câştiga timp şi resurse pentru campania sa militară, comentează The Times of Israel.

#BREAKING

Hamas realeases a Video of Israeli women who they kidnapped.

💔 pic.twitter.com/FSvle18Fre