Politica Israelului este umanitară și responsabilă, susține premierul. Acuzațiile procurorului CPI sunt ”scandaloase” VIDEO

Premierul Benjamin Netanyahu susține că politica Israelului în legătură cu războiul din Gaza este una umanitară și responsabilă. Oficialul susține că țara sa face toate eforturile pentru a evita victime civile și acuză organizația Hamas că este de vină pentru moartea acestora.

Într-un interviu pentru CNN, Netanhayu susține că, la Rafah, sunt foarte puține victime civile deoarece Israelul a făcut toate eforturile pentru a-i scoate pe palestinieni de acolo înainte de operațiunea militară.

Întrebat dacă el sau IDF ar fi putut face ceva diferit pentru a evita pierderile de vieți în Gaza, Netanyahu a declarat că de fapt problema este strategia organizației Hamas, care pune civilii în calea războiului.

”În primul rând, fiecare victimă civilă este o tragedie, fiecare pierdere a unei persoane este o tragedie, dar pentru Hamas este o strategie. În timp ce ne străduim să îi scoatem din calea războiului, Hamas se chinuie să îi pună în linia frontului, împușcându-i dacă încearcă să părăsească zonele de luptă. Mulți dintre ei au plecat din fericire pot spune acum. Datorită acțiunilor noastre, raportul dintre civili și combatanți uciși este cel mai scăzut din istoria războiului urban. Este vorba despre unul la unu, sunt aproximativ 14-15.000 de teroriști uciși și un număr egal de civili care, din păcate, au fost uciși pentru că așa se întâmplă”, declară premierul.

Netanyahu acuză din nou faptul că date privind numărul de victime civile din Gaza sunt falsificate de membrii Hamas.

”Cred că și cifrele sunt umflate. Știți că organizațiile ONU dominate de Hamas în Gaza oferă informații false, Hamas însuși oferă informații false și oamenii le cred. Zilele trecute au spus că sunt aproximativ 35.000 uciși, dintre care 10.000 sunt femei și copii, dar acum nu mai putem spune exact. Motivul pentru care sunt acolo, motivul pentru care avem victime civile este că Hamas îi împiedică să plece. Sunt bucuros să spun că în operațiunea Rafah pe care am desfășurat-o, 950.000 au plecat deja și sunt foarte puține victime civile, pentru că facem totul pentru a-i scoate afară, aceasta este politica noastră, umanitară, responsabilă, respectăm legile războiului și tot noi suntem puși la zid.”.

Despre acuzațiile procurorului de la Curtea Penală Internațională

Premierul israelian a calificat acuzațiile aduse de procurorul Curții Penale Internaționale, care cere arestarea sa și a liderilor Hamas, drept ”scandaloase”.

”Cred că aceste acuzații sunt exact așa cum le-a numit președintele Biden, sunt scandaloase. Acest procuror a depus acuzații false și a creat simetrii false și foarte periculoase. Prima simetrie falsă este că echivalează liderii aleși democratic ai Israelului cu tiranii care conduc Hamas. Este ca și cum ai spune că dai mandate de arestare pentru Roosevelt și Churchill, dar și pentru Hitler. Sau emit mandate de arestare pentru George W. Bush, dar și pentru Osama Bin Laden. Este absurd. În al doilea rând, acuzațiile sunt complet false. Să luăm aceste acuzații de foamete. Am adus camioane cu cinci sute de mii de tone alimente și medicamente pentru această populație. Am trimis 20.000 de camioane, am plătit drumuri pentru a trimite acele camioane. Am deschis puncte de trecere a frontierei pe care Hamas l-a închis. Am trimis ajutoare pe cale aeriană și maritimă. Prețurile alimentelor din Gaza au scăzut cu 80%. Piețele nu mint. Se vorbește de 23 sau 30 de cazuri de malnutriție la o populație de două milioane. Rata de decese de malnutriție în SUA a fost anul trecut de trei ori mai mare decât este în Gaza. Este complet fals, este genul de calomnie care a fost adresată poporului evreu de secole și acum s-a reînnoit împotriva statului evreu. Era fals atunci, este fals acum”.

Premierul israelian acuză faptul că procurorul CPI nu a verificat situația în teren și susține că aceste acuzații nu fac decât să amplifice curentul antisemit din lume.

”Acest procuror nici măcar nu s-a obosit să vină la fața locului. A spus că va veni aici să verifice faptele, dar nu le-a verificat. A ieșit doar și a demonizat statul evreu și el duce CPI la adunarea generale care adoptă rezoluții infinite împotriva Israelului sau la Consiliul pentru drepturile omului, care înainte avea o reputație care este complet distrusă pentru că jumătate din rezoluții sunt împotriva Israelului, nu a Iranului, Coreei de Nord sau Siriei. Cred că este periculos pentru că, practic, este prima democrație care este pusă la zid atunci când face exact ceea ce ar trebui să facă democrația într-un mod exemplar. Cred că va pune în pericol toate celelalte democrații. Israelul poate fi primul, dar SUA, Marea Britanie și altele pot urma. Al doilea lucru care este periculos este favorizarea curentelor antisemite care fac furori și campusurile americane și, în capitalele occidentale. Acest procuror nu face decât să pună gaz pe foc. Este grav. Este un pachet de minciuni și o justiție deghizată”, declară Netanyahu.

Întrebat ce părere are despre faptul că multe dintre țările occidental, dar și președintele SUA, Joe Biden, susțin că Israelul nu face suficient pentru a permite intrarea ajutoarelor umanitare în Gaza, premierul israelian a declarat că ajutoarele au ajuns, dat au fost jefuite de membrii Hamas.

”Avem aceleași îngrijorări. Ajutoarele au intrat, dar Hamas le-a jefuit. Au luat ajutoarele pentru ei sau au extorcat populația. Am lăsat ajutoarele de la început. Aceasta a fost directiva mea de la început. Am spus clar că trebuie să furnizăm ajutoare, să respectăm legile internaționale de război, trebuie să permitem intrarea acelor camioane. Sute de camioane intră zilnic în Gaza. Încercăm să scoatem civilii din calea pericolului. Am făcut lucruri pe care nicio țară, nicio armată nu le-a făcut în istorie, Israelul a făcut eforturi atât pentru ajutoarele umanitare, cât și pentru a scoate civili din calea războiului. Am transmis milioane de mesaje text, milioane de apeluri telefonice și pliante pe care le-am răspândit pentru a elimina elementul surpriză.