Fâșia Gaza a rămas din nou fără telefonie și internet. Israelul și-a intensificat atacurile asupra țintelor Hamas VIDEO

Compania palestiniană de telecomunicaţii Paltel a anunţat marţi, 26 decembrie, o nouă întrerupere a telecomunicaţiilor în Fâşia Gaza, a patra de la începutul războiului dintre Israel şi Hamas pe 7 octombrie, relatează AFP.

”Regretăm să anunţăm o întrerupere totală a serviciilor de telecomunicaţii fixe şi de internet (..) în Fâşia Gaza din cauza continuării agresiunii”, a indicat compania într-un comunicat, adăugând că echipele sale tehnice ”lucrează pentru restabilirea serviciilor, în pofida condiţiilor periculoase de pe teren”.

Peste 100 de ținte Hamas, atacate

Marți dimineață, Forţele de Apărare ale Israelului (IDF), citate de agenţia DPA, au anunțat că zeci de avioane de luptă israeliene au atacat peste 100 de ţinte în Gaza. Printre acestea s-au aflat puţuri de tunel şi instalaţii militare folosite de organizaţia extremistă palestiniană Hamas, potrivit IDF.

O celulă teroristă la Jabalia care a încercat să amplaseze explozibili lângă un tanc israelian a fost eliminată în timpul nopţii, potrivit IDF, care adaugă că trupele terestre i-au vizat pe luptători înainte ca ei să fie ucişi de un avion de luptă.

Nu a fost posibilă verificarea independentă a afirmaţiilor.

Luptători Hamas au fost, de asemenea, ucişi cu o zi înainte în oraşul din sudul Fâşiei Gaza, Khan Younis, a adăugat armata.

Armata israeliană şi-a intensificat operaţiunile împotriva Hamas după ce prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, în timpul unei vizite la trupe în fâşia de coastă blocată, că Israelul va ”intensifica luptele în zilele următoare”.

IDF forces operated tonight in Noor al-Shams. During the activity, a laboratory for the production of improvised charges and rockets was found. Our forces blew up the laboratory and a number of terrorist operatives were arrested pic.twitter.com/eqyZzvfl87