Zeci de rachete au fost trase din Liban în nordul Israelului în această dimineață, potrivit IDF - care a ripostat. Schimbul de focuri urmează morții unui comandant superior Hezbollah într-un presupus atac aerian israelian aseară.

Sirenele încă sună în nordul Israelului, scrie Sky News. Ministerul israelian al Apărării a anunțat ca unele rachete au produs incendii în zonele în care au căzut, iar o parte au fost interceptate.

A barrage of 90+ rockets was fired from Lebanon at various locations across northern Israel

The Sea of Galilee and the entire north is under massive attack#Hezbollah #Lebanon pic.twitter.com/F2HvgfHHvc