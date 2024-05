Israelul a bombardat Fâșia Gaza și Rafah a doua zi după ce Curtea Internațională de Justiție a ordonat încetarea ofensivei

Armata israeliană a bombardat, sâmbătă, 25 mai, Fâşia Gaza, inclusiv Rafah, a doua zi după ce Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) i-a ordonat să îşi suspende operaţiunile în acest sector, în contextul în care la Paris se depun eforturi pentru a asigura o încetare a focului între Israel şi Hamas, relatează AFP.

Cea mai înaltă instanţă a ONU - ale cărei hotărâri sunt obligatorii din punct de vedere juridic, dar care nu dispune de mecanismele necesare pentru a le pune în aplicare - a ordonat, de asemenea, Israelului să menţină deschis punctul de trecere de la Rafah, esenţial pentru intrarea ajutorului umanitar, dar închis după lansarea operaţiunii sale terestre la începutul lunii mai.

Israelul s-a apărat spunând că "nu a desfăşurat şi nu va desfăşura operaţiuni militare în zona Rafah care să ducă la distrugerea populaţiei civile palestiniene, în totalitate sau parţial".

Israeli warplanes continue to bombard Rafah in a brutal wave of airstrikes.

The attacks started as soon as the ICJ ordered Israel to stop its attack on the heavily populated city.

More children will be killed in their sleep tonight. Why is the world blind to their suffering? pic.twitter.com/5zttGDGIIE