Joe Biden e de părere că abordarea lui Netanyahu în războiul împotriva Hamas este "greşită". „Nu sunt de acord” FOTO/VIDEO

Joe Biden, președintele SUA, spune că abordarea premierului israelian Benjamin Netanyahu în războiul împotriva Hamas este greşită.

Comentariile lui Biden, făcute într-un interviu televizat difuzat marţi seara, sunt de natură să adâncească ruptura dintre cei doi aliaţi apropiaţi în legătură cu războiul, aflat acum în a şaptea lună, relatează Associated Press şi Reuters.

„Ceea ce face el este o greşeală. Nu sunt de acord cu abordarea sa”, a declarat Biden pentru postul american de televiziune în limba spaniolă Univision într-un interviu realizat la 3 aprilie, la două zile după atacul asupra convoiului umanitar World Central Kitchen. El a dat acest răspuns fiind întrebat dacă Netanyahu nu se lasă cumva condus de considerente politice în luarea deciziilor sale referitoare la război.

US President Joe #Biden says Prime Minister Benjamin #Netanyahu’s Gaza policy is a “mistake” and urges Israel to call for a ceasefire, in an interview with Univision.

