Hamas prezintă o contrapropunere pentru acordul privind ostaticii FOTO

Hamas le-a prezentat mediatorilor o contrapropunere pentru un acord privind ostaticii, în cadrul negocierilor indirecte privind războiul din Gaza, a informat ziarul israelian Haaretz, citat de DPA.

Contrapropunerea ar prevedea doar eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene şi o retragere treptată a trupelor israeliene din Fâşia Gaza după o încetare a focului de 42 de zile, a raportat Haaretz duminică seara, 14 aprilie, citând surse palestiniene şi arabe.

Hamas a respins anterior o propunere de compromis a SUA, care prevedea eliberarea a 40 de ostatici în schimbul a 900 de prizonieri palestinieni în timpul unui armistiţiu de şase săptămâni.

Potrivit Haaretz, contrapropunerea Hamas cere ca armata israeliană să înceteze luptele într-o fază iniţială de şase săptămâni şi să se retragă din centrele urbane.

În acelaşi timp, palestinienilor strămutaţi li s-ar permite să se întoarcă în nordul Fâşiei Gaza. În acest timp, Hamas va căuta toţi ostaticii din zona de conflict şi va afla în ce stare se află.

Într-o a doua fază, armata israeliană ar trebui să se retragă pe teritoriul israelian. Numai atunci va începe schimbul de ostatici israelieni cu prizonieri palestinieni, conform contrapropunerii de acord.

Pentru fiecare civil israelian, Israelul ar trebui să elibereze în schimb 30 de prizonieri palestinieni din închisori. Pentru fiecare soldat israelian, 50 de palestinieni ar trebui să fie eliberaţi din închisorile israeliene, inclusiv 30 de condamnaţi la detenţie pe viaţă.

Soldaţii israelieni şi ostaticii morţi ar urma să fie predaţi într-o a treia şi ultimă fază, odată ce asediul asupra Fâşiei Gaza al armatei israeliene se va fi încheiat şi ar începe reconstrucţia zonei.

Israelul a estimat anterior că puţin sub 100 din cei aproximativ 130 de ostatici rămaşi în Fâşia Gaza mai sunt încă în viaţă. Cu toate acestea, acum există temerea că mulţi alţii ar putea fi morţi.

