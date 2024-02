SUA solicită o ”anchetă urgentă” după moartea fetiței de șase ani din Gaza. ”Îi voi întreba în fața lui Dumnezeu pe cei care au auzit strigătele fiicei mele”

Departamentul de Stat spune că administrația a fost „devastă” la moartea lui Hind Rajab, care ceruse trei ore să fie salvată.

SUA au cerut Israelului să deschidă o anchetă cu privire la presupusa ucidere a unei fetițe în vârstă de șase ani din Gaza care a cerut cu disperare ajutor după ce a fost prinsă în mijlocul tirului armatei israeliene, a anunțat luni Departamentul de Stat.

Pe 10 februarie, la 12 zile de când Hind Rajab a cerut să fie salvată, familia a descoperit-o moartă alături de cinci membri ai familiei. Aceștia plecaseră cu mașina pentru a se evacua la ordinele armatele israeliene. Doi paramedici ai Semilunii Roșii Palestiniene trimiși să o salveze au fost și ei găsiți morți.

🚨 Urgent: The Palestine Red Crescent ambulance was discovered bombed the Tal al-Hawa area of #Gaza City, resulting in the killing of crew members Yusuf Zeino and Ahmed Al-Madhoun, who had been missing since a rescue mission for the child Hind Rajab 12 days ago.#NotATarget❌… pic.twitter.com/dCgfeevTd8