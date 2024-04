În așteptarea atacului Iranului. Cupola de Fier a Israelului, "copleșită" de rachetele Hezbollah. Navele de război ale SUA sunt pregătite să intervină

Pe fondul tensiunii Israel-Iran, SUA și-au mutat navele de război în poziție în regiune, potrivit presei internaționale. Pentagonul a lucrat în mod special pentru a consolida apărarea antiaeriană pentru trupele americane staționate în Irak și Siria, care au fost atacate de forțele proxy susținute de Iran de peste 100 de ori între octombrie și februarie, informează CNN.

SUA se așteaptă ca Iranul să efectueze lovituri de represalii împotriva mai multor obiective în Israel în zilele următoare și sunt pregătite să ajute la interceptarea oricăror arme lansate împotriva aliatului său, au spus surse pentru CNN.

Potrivit unui oficial american din domeniul apărării, citat de CBS News, mijloacele defensive transferate în regiune de către SUA includ atât „nave, cât și avioane”.

Două distrugătoare ale marinei americane deja desfășurate în estul Mediteranei sunt echipate cu sistemul de luptă Aegis, care poate proteja trupele din regiune de rachetele de apărare balistică.

Doi oficiali americani au declarat că Iranul a pregătit mai mult de o sută de rachete de croazieră pentru un posibil atac.

Aproximativ 3.400 de soldați americani sunt prezenți în Irak și în Siria.

Președintele american Joe Biden a prezis vineri că atacurile Iranului vor avea loc „mai devreme decât mai târziu” și a emis din nou un avertisment public sever, la întrebarea reporterilor, spunând că mesajul său către Teheran este simplu: „Nu o faceți”.

Vineri seara, SUA aveau motive să creadă că forțele pro-iraniene din zonă s-ar putea implica și ei în potențiale atacuri, și că țintele vor fi probabil atât în ​​interiorul Israelului, cât și în regiune, au dezvăluit un înalt oficial al administrației și o sursă familiară cu informațiile.

SUA au observat că Iranul muta echipamente militare, inclusiv drone și rachete de croazieră, semnalând că se pregătește să atace ținte israeliene de pe propriul teritoriu, potrivit a două persoane familiare cu informațiile americane. Unul dintre acestea a precizat că SUA au observat că Iranul pregătea până la 100 de rachete de croazieră.

Pentagonul mută active suplimentare în regiunea Orientului Mijlociu „pentru a consolida eforturile regionale de descurajare și pentru a întări protecția forțelor americane”, a declarat un oficial american al apărării pentru CNN.

SUA nu se așteaptă ca Iranul sau împuterniciții săi să atace forțele americane ca parte a represaliilor sale, dar mută activele pentru orice eventualitate.

„Ar fi imprudent dacă nu am arunca o privire asupra propriei noastre poziții în regiune pentru a ne asigura că suntem pregătiți corespunzător”, a spus Kirby.

Miliția libaneză susținută de Iran, Hezbollah, a lansat vineri, 12 aprilie, un baraj de rachete spre nordul Israelului, a informat The Times of Israel.

Tzahal a declarat că aproximativ 40 de rachete au fost lansate din Liban spre nordul Israelului. IDF a declarat că a doborât și două drone încărcate cu explozivi lansate de Hezbollah.

Multiple Iron Dome interceptions seen over the Galilee Panhandle. https://t.co/zSXkgN2VVA pic.twitter.com/20KoQueqtL