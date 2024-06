Soldații israelieni folosesc o armă medievală pentru a trage proiectile incendiare în Liban

Soldații israelieni de la granița de nord au fost văzuți folosind o armă medievală asemănătoare unei catapulte pentru a trage proiectile incendiare în Liban, aprinzând plantațiile pentru a împiedica luptătorii Hezbollah să se infiltreze în sud, scrie Newsweek.

Imaginile difuzate pe scară largă pe rețelele de socializare arată cum soldații încarcă un trebuchet și aruncă bile de foc în teritoriul libanez. "Aceasta este o inițiativă locală și nu este un instrument utilizat pe scară largă", a declarat Forțele de Apărare israeliene (IDF) într-un comunicat, negând că aceasta este o tactică adoptată pe scară largă de către forțele armate.

Un trebuchet este, în esență, o versiune mai avansată a catapultei, care a fost importantă în Europa în timpul Evului Mediu pentru asediul castelelor și al altor locații fortificate, dar care a ieșit din uz odată cu apariția artileriei cu praf de pușcă.

IDF a declarat că terenul de-a lungul frontierei de nord este plin de bolovani, tufișuri și vegetație densă, ceea ce reprezintă o provocare semnificativă pentru trupe. Scopul atacurilor incendiare este de a curăța aceste zone de vegetația pe care Hezbollah, un aliat al grupării palestiniene Hamas, susținută de Iran, ar putea să o folosească drept acoperire.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat săptămâna trecută că IDF este "pregătit pentru o acțiune extrem de puternică în nord", sugerând că Israelul și-ar putea extinde ofensiva din Gaza până la granița cu Libanul.

Trupele israeliene se antrenează pentru o posibilă incursiune în sudul Libanului de câteva luni, unele fiind retrase din luptă din Gaza pentru a se pregăti pentru un potențial război pe frontul de nord.

