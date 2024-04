Fosta președintă a Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, îi cere premierului Netanyahu să demisioneze: ”E un obstacol în calea păcii”

Fosta președinte a Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, democrata Nancy Pelosi, a condamnat abordarea premierului israelian Benjamin Netanyahu față de războiul din Gaza și a spus că ar trebui să demisioneze pentru că este un „obstacol în calea păcii”, scrie Newsweek.

Într-un interviu acordat radiodifuzorului irlandez RTE în timpul unei vizite în Irlanda, Pelosi a spus că atacurile din 7 octombrie ale Hamas asupra sudului Israelului, care s-au soldat cu peste 1.200 de morți și 253 de persoane răpite, au fost acte de „brutalitate crudă”.

În timpul războiului care a urmat, Israelul a ucis peste 34.000 de palestinieni în Fâșia Gaza, potrivit ministerului Sănătății condus de Hamas, citat de Associated Press.

„Recunoaștem dreptul Israelului de a se proteja. Respingem politica teribilă a lui Netanyahu. Ce ar putea fi mai rău decât ceea ce a făcut el ca răspuns?” a spus ea, referindu-se la întrebarea reporterului care a observat numărul morților.

În urma demisiei, luni, a șefului spionajului militar israelian, general-maiorul Aharon Haliva, pentru eșecurile serviciilor de informații care au precedat cel mai grav atac asupra poporului evreu de la Holocaust încoace, Pelosi a declarat că Netanyahu este cel care "ar trebui să demisioneze".

Când a fost întrebată dacă îl consideră pe Netanyahu un "obstacol în calea păcii" în regiune, Pelosi a răspuns: "A fost de ani de zile".

