Iranul poate construi o bombă nucleară într-o săptămână, susține Institutului pentru Știință și Securitate Internațională

Iranul are nevoie de rachte pentru a-și lansa focoasele nucleare. FOTO: Times of Israel

Iranul are suficient uraniu pentru a produce prima armă nucleară într-o săptămână și un total de șase bombe într-o lună, un scenariu care este din ce în ce mai probabil să se dezvolte pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu atinge cote critice, potrivit unui raport al Institutului pentru Știință și Securitate Internațională, grupul de supraveghere care monitorizează programul nuclear al Teheranului, publicat luni 5 februarie.

„Situația volatilă din regiune oferă Iranului o oportunitate unică și o justificare internă sporită pentru a fabrica arme nucleare, în timp ce resursele Statelor Unite și ale Israelului pentru a detecta și a descuraja (un astfel de proces, n. red.) sunt suprasolicitate”, atrage atenția ISIS în raportul publicat luni.

„Capacitățile nucleare ale Iranului sunt mai periculoase ca oricând, în timp ce relațiile sale cu Occidentul sunt la un nivel scăzut”, insistă autorii raportului.

Institutul semnalează, în premieră, un „pericol extrem” în legătură cu programul nuclear iranian, ridicat la nivelul șase, cel mai grav posibil.

Războiul dintre Israel și organizația islamistă palestiniană Hamas, sprijinită de Iran, a crescut în mod semnificativ riscul ca regimul de la Teheranul să grăbească procesul de fabricare a unei arme nucleare funcționale, notează centrul de reflecție fondat de fizicianul american David Albright.

Iranul are deja o cantitate suficientă de uraniu îmbogățit pentru a produce „o armă nucleară în decurs de o săptămână” și „încă cinci în decurs de o lună”. În plus, are capacitatea de a îmbogăți uraniu pentru a se dota într-un termen de cel mult cinci luni cu un stoc de până la 12 arme atomice.

În afară de ogive nucleare, Iranul are nevoie și de sisteme de lansare. Însă, potrivit specialiștilor Institutului l, Iranul și-ar putea accelera programul în acest sens astfel încât să aibă măcar un sistem la dispoziție într-un termen de șase luni.