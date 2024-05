Israel a recuperat trupurile a două femei și un bărbat uciși pe 7 octombrie. Cei trei au fost omorâți la festivalul Nova din sudul țării VIDEO FOTO

Trupurile a trei ostatici din Gaza au fost recuperate de armata israeliană, au anunţat, vineri, 17 mai, Forţele de Apărare Israeliene (IDF), potrivit BBC.

Cadavrele sunt cele ale lui Shani Louk, Amit Buskila şi Itzhak Gelerenter. IDF a precizat că ostaticii au fost ucişi la 7 octombrie, iar rămăşiţele lor au fost duse în Gaza.

Presa locală a notat că trupurile au fost găsite într-un tunel al Hamas.

“They were celebrating life in the Nova music festival, and they were murdered by Hamas.

IDF spokesperson Daniel Hagari issued a statement after they recovered the bodies of three Israeli hostages.

🚨🇮🇱IDF: THEY WERE CELEBRATING LIFE, THEN HAMAS MURDERED THEM

Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise într-un atac fără precedent, când luptători înarmaţi ai Hamas au pătruns în Israel. Aceştia au luat alte 252 de persoane ca ostatici în Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că vestea este "sfâşietoare". "Vom aduce înapoi toţi ostaticii noştri, atât pe cei vii, cât şi pe cei decedaţi", a declarat el.

Într-un comunicat, IDF a precizat că trupurile au fost recuperate în timpul unei operaţiuni desfăşurate în cursul nopţii. Armata a precizat că a acţionat pe baza informaţiilor obţinute în urma "interogării teroriştilor" care au fost reţinuţi în Gaza.

The IDF says it has recovered the bodies of three Israeli hostages from Gaza, who were killed by Hamas at the Nova music festival attack on October 7. pic.twitter.com/p1MgRDaRLt

IDF a precizat că victimele au fost ucise la o intersecţie din apropierea locului unde a avut loc masacrul de la festivalul Nova din sudul Israelului, înainte ca trupurile lor să fie duse în Gaza. Peste 360 de persoane au fost ucise la festival. Aproximativ 125 de ostatici au rămas de negăsit, ceilalţi fiind eliberaţi sau salvaţi.

Shani Louk, Amit Buskila and Yitzhak Gelernter were kidnapped and murdered by Hamas terrorists on October 7 from the Nova Music Festival.

Overnight, our troops recovered their bodies and brought them back home to Israel.

We will continue operating to bring all of our hostages… pic.twitter.com/ya8IoZ8Dvb