Cum distruge armata Israelului tunelurile Hamas din Fâșia Gaza. Explozii uriașe provocate de atacuri la țintă VIDEO

În așteptarea ofensivei terestre în Fâșia Gaza, una dintre cele mai mari provocări pentru armata israeliană este sistemul de tuneluri al militanților Hamas. Armata israeliană a publicat o serie de materiale video care ar arăta modul cum sunt distruse tunelurile Hamas.

Gruparea, clasificată ca organizație teroristă de către SUA, Uniunea Europeană și alte țări, operează ceea ce experții spun că ar fi cea mai mare rețea de tuneluri din lume. Doar Coreea de Nord ar mai dispune de o infrastructură similară.

Cele câteva sute de kilometri de tuneluri reprezintă o provocare ieșită din comun pentru armata israeliană, a scris John Spencer, de la Academia Militară West Point, citat de DW, într-un articol publicat recent. ”Complexul subteran extins al Hamas este o problemă plină de capcane pentru care nu există o soluție perfectă”, spune autorul.

Madhath Mubashar—Commander of Hamas' Western Khan Yunis Battalion—was eliminated by an IDF aerial strike.

Furthermore, the IDF struck 250+ Hamas targets including a terrorist tunnel network in Gaza that detonated the secondary explosions. pic.twitter.com/qaB5J0np2G