Israelul refuză să acorde viză unui înalt oficial ONU: "A venit timpul să le dăm o lecţie"

Israelul i-a refuzat viza şefului ONU pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, ca urmare a comentariilor făcute în Consiliul de Securitate al ONU de secretarul general António Guterres, a declarat miercuri ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, la postul de radio al armatei israeliene.

"Din cauza comentariilor sale, vom refuza să eliberăm vize reprezentanţilor ONU. Am refuzat deja o viză pentru subsecretarul general pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths. A venit timpul să le dăm o lecţie", a declarat ambasadorul Gilad Erdan, citat de The Times of Israel.

Israelul a cerut demisia secretarului general al ONU, António Guterres, după ce acesta a declarat că "atacurile îngrozitoare" comise de Hamas împotriva Israelului la 7 octombrie nu pot justifica "pedeapsa colectivă a poporului palestinian". În plus, a spus el, atacul asupra Israelului nu a avut loc "într-un vid", ci a urmat după "56 de ani de ocupaţie sufocantă" pentru poporul palestinian de către Israel.

Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a declarat că Guterres ar trebui să demisioneze, calificând discursul drept "şocant". El a spus că liderul ONU nu este potrivit pentru a conduce organizaţia, pentru că acest discurs arată că este "complet deconectat de realitatea din regiune şi priveşte masacrul comis de teroriştii nazişti din Hamas într-un mod distorsionat şi imoral".

Şi ministrul israelian de externe Eli Cohen, care s-a aflat marţi la ONU, a declarat că refuză să se întâlnească cu Guterres şi că "nu este loc pentru o abordare echilibrată".

