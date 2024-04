Israelul cere UE să declare Gardienii Revoluției drept ”organizație teroristă” după sechestrarea unei nave în Golf

Ministrul israelian de Externe, Israel Katz, a cerut Uniunii Europene să înscrie pe lista sa cu "organizaţii teroriste" Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, care a sechestrat sâmbătă o navă cargo în Golf, relatează AFP.

"Facem apel la Uniunea Europeană şi la lumea liberă să declare imediat corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran ca fiind o organizaţie teroristă şi să sancţioneze Iranul", a scris Israel Katz pe reţeaua X, denunţând "regimul criminal" iranian.

Agenţia oficială iraniană Irna a anunţat sâmbătă că forţele speciale maritime ale Gardienilor Revoluţiei iranieni au sechestrat sâmbătă un portcontainer "cu legături" cu Israelul în Golf.

The Iranian Revolutionary Guard Corps have seized a Portuguese civilian cargo ship, belonging to an EU member, claiming Israeli ownership.

