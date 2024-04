Protestatarii israelieni au ars o masă simbolică de Paște în fața casei premierului Netanyahu: ”Cel mai rău premier” VIDEO

Protestatarii israelieni au dat foc luni unei mese, simbol al cinei tradiţionale de Seder care marchează începutul Paştelui evreiesc, în faţa domiciliului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, pe care îl acuză că „a uitat” de ostaticii deţinuţi de Hamas, potrivit AFP.

Sute de protestatari s-au adunat în fața porților care duceau către casa din orașul de coastă Caesarea, cerând eliberarea ostaticilor răpiți de militanții palestinieni pe 7 octombrie și criticând conducerea lui Netanyahu.

Oficialii israelieni spun că 129 de ostatici mai sunt în Fâșia Gaza în mâinile Hamas.

„Acesta este cel mai rău prim-ministru de la înfiinţarea ţării” în 1948, potrivit lui Guy Ben Dror, 54 de ani, angajat în domeniul finanţelor. „El nu vrea ca ostaticii să se întoarcă, pentru că nu vrea ca războiul să înceteze, căci, în caz contrar, va merge la închisoare”, adaugă acest opozant ferm al guvernului lui Netanyahu.

Pe 7 octombrie, în timpul unui atac fără precedent pe teritoriul israelian, comandouri ale Hamas au ucis 1.170 de persoane – israelieni şi străini – şi au răpit 250 de persoane.

Soarta a 129 de ostatici – dintre care 34 sunt consideraţi morţi, potrivit unor responsabili israelieni – umbreşte Paştele evreiesc, Pessah, „sărbătoarea libertăţii”.

Pessah, una dintre sărbătorile cele mai importante din calendarul ebraic, durează o săptămână, în timpul căreia familiile se adună în jurul unor mese ritualice şi împărtăşesc povestiri biblice.

Luni a fost prima zi a Paştelui evreiesc, care comemorează ieşirea evreilor din Egipt. În această zi se prepară pentru seara de Seder („ordine” în ebraică) o cină rituală. Se citeşte din Haggadah, textul milenar ce relatează Exodul şi dorinţa arzătoare a evreilor de a ajunge pe Pământul promis.

În faţa domiciliului lui Netanyahu, manifestanţii au instalat o imensă masă simbolică, cu scaune şi farfurii goale, amintind de ostatici, „fraţii şi surorile noastre încă reţinute în Gaza” şi care „mor de foame”, explică Yael Ben Pornat, avocată de 62 de ani.

"We will hold Seder in the streets"

Israelis are demonstrating in front of Netanyahu's house this Passover demanding negotiations w/ Hamas for the return of hostages

Ads

But in the US, rightwingers attacking university protests say protesting on the Jewish holiday is 'antisemitic' https://t.co/Z2TfvmNlba pic.twitter.com/5aL5mUEoBl