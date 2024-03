Jurnaliști răniți într-un atac aerian asupra Fâșiei Gaza. Agresiunea Israelului a ucis 4 membrii ai grupării Jihadul Islamic

Şapte jurnalişti, dintre care unul care lucrează pentru BBC, au fost răniţi într-un atac aerian israelian, în curtea unui spital din Gaza.

Patru membri ai grupării militante Jihadul Islamic (IJ) au fost ucişi în atac, potrivit BBC.

Armata israeliană a anunţat că a lovit un centru de comandă al IJ în incinta spitalului al-Aqsa din Deir al-Balah.

Hamas şi personalul medical neagă acuzaţiile Israelului potrivit cărora militanţii folosesc spitalele ca baze.

Jihadul Islamic, aliat al Hamas, nu a făcut niciun comentariu.

Jurnaliştii se aflau printre sutele de persoane care se adăpostesc în corturi improvizate în perimetrul spitalului.

Majoritatea jurnaliştilor care au campat în incinta spitalului sunt din nordul Gaza. Aceştia continuă să lucreze în condiţii extrem de grele, cu puţină hrană, apă sau electricitate şi cu ameninţarea permanentă a loviturilor israeliene.

Mulţi dintre ei lucrează vânzând fotografii care documentează viaţa din spital şi din jurul acestuia, în timp ce au grijă de familiile lor tinere care locuiesc cu ei în corturi.

Cortul cel mai apropiat de explozie aparţinea agenţiei de ştiri din Turcia, Anadolu.

"Au lovit cortul fără niciun avertisment, stăteam în cort ca un grup de jurnalişti în mod paşnic, fără terorişti printre noi", a declarat Ali Hamad, un fotograf, pentru agenţia de presă Reuters.

"Ne pregăteam camerele de luat vederi şi dintr-o dată cortul a fost lovit, totul s-a întunecat cu resturi şi pietre care zburau deasupra capetelor noastre şi erau flăcări".

Video captures the moment Israeli forces bomb a tent for displaced Palestinians and journalists at the Al-Aqsa Hospital compound in central Gaza ⤵️ pic.twitter.com/88RRWmDrkO