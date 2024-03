Liderul Hamas merge la Teheran pentru a doua oară de la începerea războiului din Gaza. Iranul a sprijinit eforturile grupării împotriva Israelului

Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, se va deplasa marţi la Teheran pentru a se întâlni cu oficiali iranieni, la o zi după ce Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluţie care cere o încetare imediată a focului între Israel şi gruparea palestiniană, a relatat postul oficial iranian Press TV, citat de Reuters.

Iranul a sprijinit Hamas în războiul de aproape şase luni cu Israelul, în care au murit în Gaza peste 32.000 de palestinieni.

Aceasta va fi a doua vizită a lui Haniyeh în Iran de la izbucnirea războiului, la 7 octombrie.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Nasser Kanaani, a calificat rezoluţia ONU de luni drept un "pas pozitiv".

"Un pas mai important este acţiunea efectivă pentru punerea sa în aplicare", a declarat Kanaani.

Şi Hamas a salutat rezoluţia ONU, dar a declarat că încetarea focului trebuie să fie permanentă.

#BREAKING: Hamas terror leader Ismail Haniyeh will travel to Tehran today to meet his sponsors in Iran, a day after the UN Security Council adopted a resolution demanding an immediate ceasefire between Israel and the Palestinian terrorist group.https://t.co/SycHu7okbq pic.twitter.com/Gr0RykXTU0