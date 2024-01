Un important lider al Jihadului Islamic, ucis în Gaza. Anunțul armatei israeliene

Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au anunţat vineri, 19 ianuarie, că l-au ucis pe Wael Abu Fanuna, un important membru al organizaţiei teroriste Jihadul Islamic din Fâşia Gaza, relatează dpa.

Wael Abu Fanuna ar fi fost adjunctul şefului unităţii de propagandă a Jihadului Islamic şi a fost ucis joi într-un atac aerian asupra unei locuinţe, a precizat armata israeliană.

Organizaţia teroristă Jihadul Islamic Palestinian (PIJ) este considerată una dintre cele mai radicale grupări militante din Orientul Mijlociu, membrii săi lansând în mod repetat rachete împotriva Israelului din Fâşia Gaza. Cu toate acestea, gruparea este considerată mai puţin puternică decât Hamas.

Până în prezent, nu a existat nicio confirmare din Gaza a decesului lui Wael Abu Fanuna.

IDF troops continue to conduct operational activities in Gaza:

🔴A senior member of Islamic Jihad was eliminated during a precise IAF airstrike.

🔴IDF naval forces continue to support ground troops through sea-based strikes.

🔴In northern Gaza, combined air and ground forces… pic.twitter.com/FAEectjTac