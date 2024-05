Masacru în Gaza, într-o tabără de refugiați. Zeci de oameni au fost uciși după un nou bombardament al Israelului FOTO

Dezastrul umanitar din zona palestiniană continuă. Trupele lui Benjamin Netanyahu au bombardat duminică, 19 mai, o tabără de refugiați din Fâșia Gaza. Astfel, cel puțin 31 de persoane au fost ucise.

Atacul a venit la doar o zi după ce alți 64 de palestinieni au fost uciși în atacuri aeriene și terestre. Bombardamentul de duminică a vizat o casă din tabăra de refugiați Nuseirat, unde salvatorii continuă să caute persoane dispărute. Potrivit personalului implicat în acțiunea se salvare, multe alte victime ar putea fi prinse sub dărâmături, potrivit AlJazeera.

An Israeli strike targeting a house in Nuseirat refugee camp has killed at least 31 people a day after at least 64 Palestinians were killed in intensified Israeli air and ground attacks across Gaza. https://t.co/nkat6B72wl