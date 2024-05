Răspunsul dur al lui Netanyahu după ce Biden l-a amenințat că-l lasă fără arme: ”Vom lupta cu unghiile” VIDEO

Benjamin Netanyahu a respins, se pare, avertismentul preşedintelui american Joe Biden că va opri unele livrări de armament către Israel dacă acesta atacă Rafah. Premierul israelian a afirmat că ţara sa este pregătită să reziste de una singură dacă va fi necesar, potrivit Reuters.

"După cum am spus deja, dacă trebuie, vom lupta cu unghiile", a spus Netanyahu într-o declaraţie video. "Dar noi avem mult mai mult decât unghiile noastre, şi cu acea putere a spiritului, cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună vom învinge!", a adăugat el.

Netanyahu in response to Biden, “If we have to be alone, we will be alone, and if we have to fight with our nails, we will fight with our nails.” pic.twitter.com/O144hQXl24