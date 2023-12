Netanyahu a intrat în coliziune cu Joe Biden: Ce se întâmplă în spatele ușilor închise

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, a intrat în coliziune cu cel mai apropiat aliat al său, Joe Biden, președintele american. Liderul de la Tel Aviv are o dispută diplomatică cu conducătorul Americii, după ce a respins criticile acestuia legate de conduita sa din războiul împotriva Hamas.

S-au întâmplat multe de când Biden a stat umăr la umăr cu Netanyahu în Israel, la scurt timp după atacurile Hamas din 7 octombrie, în care 1.200 de persoane au fost ucise și 240 luate ostatici, potrivit Newsweek.

De atunci, multe dintre propunerile lui Biden, cum ar soluția cu două state, trecerea conducerii Fâșiei Gaza la Autoritatea Palestiniană, iar recent reticențele legate de numărul tot mai mare de morți din rândul civililor din Gaza, provocat de trupele israeliene, nu au primit acordul lui Netanyahu.

Biden a avertizat că Israelul își pierde sprijinul internațional din cauza „bombardamentului nediscriminatoriu” al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), despre care autoritățile sanitare din Gaza au declarat că a provocat 18.600 de morți până joi, potrivit Associated Press. Biden a adăugat că Netanyahu trebuie să se „schimbe” și că aliații săi de coaliție de dreapta „îi fac foarte greu să se miște” asupra conflictului israeliano-palestinian.

Dar, în timp ce SUA au făcut presiuni pe Israel să ia măsuri mai mari pentru a-i cruța pe civili, Netanyahu nu a fost descurajat, spunând miercuri că Israelul „continuă până la capăt” și că „chiar și având în vedere durerea mare și presiunea internațională, nimic nu ne va opri”.

Sentimentul a fost reluat de ministrul israelian de Externe Eli Cohen, care a spus că Israelul va continua războiul din Gaza „cu sau fără sprijin internațional”, dând o durere de cap din ce în ce mai mare pentru președintele SUA pentru o astfel de mustrare publică.

„Biden trebuie să meargă pe frânghie în relațiile sale cu Netanyahu și, cu cât criticile lui se revarsă mai mult în vizorul publicului, cu atât riscurile pentru Casa Albă sunt mai mari”, a spus Thomas Gift, directorul fondator al Centrului pentru Politică SUA de la University College din Londra.

„In orice direcție ar pivota, este greu de crezut că Biden nu se află într-o situație de pierdere-pierdere”. „Chiar dacă Biden își reiterează sprijinul neclintit pentru Israel, el se confruntă, de asemenea, cu o presiune crescândă acasă pentru a se pronunța împotriva a ceea ce unii percep ca o campanie de bombardare disproporționată din partea IDF în Gaza”.

Israelul nu mai vrea un nou acord Oslo

Consilierul pentru securitate națională al lui Biden, Jake Sullivan, a sosit joi în Israel pentru a se întâlni cu Netanyahu și alți oficiali pentru a aborda ajutorul pentru Gaza, următoarea fază a campaniei militare și cum să reducă daunele aduse civililor.

„Nu cred că este o ruptură care se adâncește”, a declarat Osamah F. Khalil, expert în relații externe și Orientul Mijlociu al SUA. „Ceea ce vedem este echivalent cu cursul, iar SUA își exprimă critica publică și o oarecare consternare față de victimele civile, apoi un oficial înalt al administrației va da un citat anonim critic la adresa Israelului”.

"În culise, nu vedem asta. Încă mai avem armele care sunt expediate și acoperirea publică la ONU", a adăugat Khalil, profesor de istorie la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs de la Universitatea Syracuse. „Este destul de clar că Israelul are în continuare sprijinul SUA pentru a continua campania – cel puțin încă câteva săptămâni”.

Un clip a devenit viral cu ambasadorul Israelului în Marea Britanie, Tzipi Hotovely, în care a fost întrebată dacă există vreo șansă ca Israelul și Palestina să existe unul lângă celălalt. „Răspunsul este absolut nu”, a spus ea în timp ce critica Acordurile de pace de la Oslo din 1993, care prevedeau o soluție cu două state despre care a spus că a murit. „Cred că este timpul ca lumea să realizeze că paradigma Oslo a eșuat pe 7 octombrie și trebuie să construim una nouă”.

Biden a insistat asupra unei soluții cu două state, care a fost principalul cadru propus de Washington pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian, dar a acceptat că după 7 octombrie nu se mai va reveni la „statu quo”.

„Problema majoră a Israelului este că opinia publică israeliană nu va accepta nimic care să diminueze și să pună capăt asaltării Hamas în Fâșia Gaza. Orice guvern ar fi în Israel, dacă mâine dimineață s-ar fi oprit războiul, este foarte posibil ca guvernul să cadă”.

Dacă Netanyahu ar adera la ideile lui Biden și ar renunța partidele de extremă dreaptă în favoarea lui Yesh Atid și a Unității Naționale de centru, „mandatul său ca prim-ministru s-ar fi încheiat brusc în ziua în care războiul împotriva Hamas se va încheia”, se arată într-un articol de opinie din Times of Israel.

