Armata Israelului anunță că debarcaderul construit pentru a primi ajutoare umanitare va fi funcțional la începutul lui mai

Armata israeliană şi-a exprimat sâmbătă speranţa că speră că debarcaderul construit pentru a facilita livrarea de ajutor umanitar către Fâşia Gaza, asediată şi bombardată de Israel, va fi "pe deplin funcţional" la începutul lui mai, relatează AFP.

"Suntem pe deplin angajaţi să creştem intrarea de ajutoare umanitare în Fâşia Gaza şi vom lucra la această iniţiativă cu partenerii noştri în următoarele săptămâni, în speranţa că va fi pe deplin operaţională la începutul lunii mai", a declarat un purtător de cuvânt al armatei, locotenentul Nadav Shoshani, în cursul unei videoconferinţe cu presa străină.

Pentagonul a anunţat joi că a început construcţia acestei platforme plutitoare în largul coastelor Fâşiei Gaza.

Ajutorul va ajunge mai întâi în Cipru, unde va fi supus verificării, apoi va fi pregătit pentru livrare, a precizat un înalt responsabil militar american.

"Va fi un debarcader temporar administrat de americani la câţiva kilometri de coastă", apoi armata israeliană va gestiona descărcarea ajutoarelor pe uscat, a detaliat locotenentul Shoshani.

