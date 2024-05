Un ostatic israelian răpit pe 7 octombrie apare într-o înregistrare video difuzată de Jihadul Islamic Palestinian VIDEO

Gruparea palestiniană Jihadul Islamic a difuzat marţi, 28 mai, o înregistrare video în care pare să fie ostaticul israelian Alexander Trufanov, în vârstă de 28 de ani, răpit la 7 octombrie, relatează Reuters.

Videoclipuri similare au fost publicate de grupările militante din Gaza, dar Israelul le-a respins ca făcând parte dintr-un război psihologic.

Într-o înregistrare video difuzată de familie, mama lui Trufanov spune că a fost fericită să îşi vadă fiul, dar "este sfâşietor" să ştie că este ostatic de atât timp.

BREAKING: NEW VIDEO FROM HAMAS OF ISRAELI HOSTAGE

“My name is Alexander Trufanov. To the citizens of 'israel' and the protestors, in the coming days, you will hear the truth from me regarding what happened to me and dozens of prisoners in Gaza. I ask you to wait with more… pic.twitter.com/IgudOL0okz