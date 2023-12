Descoperire macabră în Gaza: Cinci ostatici israelieni au fost găsiți morți într-o sinistră rețea de tuneluri ale Hamas VIDEO

Într-o reţea de tuneluri subterane din nordul Fâşiei Gaza au fost găsite cinci cadavre ale ostaticilor israelieni ucişi în captivitatea Hamas.

În imagini se văd o baie cu gresie albă şi o cameră de lucru legate prin pasaje întunecate din beton, relatează BBC.

În mesaj nu se precizează cum au murit cei cinci, iar purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat că se aşteaptă efectuarea autopsiilor. "Vom informa familiile şi apoi publicul, în funcţie de ceea ce vor aproba familiile", a declarat el.

In a centralized intelligence effort, IDF troops located and recovered the bodies of 5 hostages—abducted during the October 7 Massacre—and brought them back to Israel :

Cei trei soldaţi şi doi civili se numărau printre cele 240 de persoane târâte în Fâşia Gaza de către bărbaţi înarmaţi din Hamas în timpul raidului transfrontalier din 7 octombrie care a declanşat războiul.

Săptămâna trecută, Hamas a publicat o înregistrare video care arată trei dintre ostatici în viaţă în ceea ce părea a fi un dormitor îngust, cu gresie albă şi fără ferestre, cu o priză electrică de perete.

Într-un mesaj în ebraică adresat Israelului, gruparea islamistă susţinută de Iran a precizat: "Armele voastre militare i-au ucis pe cei trei".

Hamas a declarat anterior că unii ostatici au murit în timpul bombardamentelor israeliene din Gaza. De asemenea, a ameninţat că va executa ostaticii.

Mesajul de duminică a fost postat de armată în contextul în care premierul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul va intensifica operaţiunile în războiul de aproape 12 săptămâni, al cărui bilanţ asupra civililor din Gaza a alarmat ţările occidentale, îngrijorate, de asemenea, pentru cei 129 de ostatici rămaşi în viaţă.

Un video dat publicităţii de armată a arătat inginerii săi într-o reţea de tuneluri întunecată şi prăfuită care, potrivit acesteia, avea două etaje - unul la 10 metri adâncime şi celălalt la "zeci de metri" mai în adânc.

Unul dintre tuneluri ajungea la locuinţa lui Ahmad Al Ghandour, şeful brigăzii Hamas din nordul Fâşiei Gaza, a precizat armata israeliană. Hamas i-a declarat pe acesta şi pe alţi câţiva comandanţi morţi în acţiune la 26 noiembrie. Israelul a declarat că aceştia au fost ţintele unuia dintre atacurile sale aeriene.

Videoclipul a arătat o secţiune a tunelului căptuşită cu gresie albă, precum şi o baie cu un design asemănător, cu un duş, o toaletă şi o chiuvetă, şi o cameră de lucru cu o masă de colţ şi o bancă. Un tunel avea un distribuitor de apă potabilă şi o grămadă de gloanţe.

🔴WATCH: IDF soldiers exposed Hamas' northern headquarters.

Dozens of meters deep, the underground headquarters was made up of 2 levels, with an intricate tunnel network—used for directing combat and the movement of terrorists. This network was connected to a shaft leading to… pic.twitter.com/rioSighGz0