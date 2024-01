Hamas acuză Israelul că a ucis în atacurile asupra Gazei încă doi ostatici VIDEO

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a difuzat luni, 15 ianuarie, o nouă înregistrare video, anunţând moartea a doi ostatici israelieni, doi bărbaţi, care au fost răpiţi în atacul comis la 7 octombrie în sudul Israelului şi care erau deţinuţi de atunci în Fâşia Gaza, potrivit AFP şi Reuters.

În această înregistrare video, Hamas ar arăta trupurile ostaticilor israelieni Yossi Sharabi şi Itai Svirsky, conform Reuters.

În aceeaşi înregistrare apare o tânără femeie, Noa Argamani, de asemenea ostatică israeliană, care spune - vizibil sub presiune- că cei doi israelieni au fost ucişi de ”propriile noastre lovituri ale IDF”, referindu-se la Forţele de apărare israeliene.

