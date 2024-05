Protest spontan la Bruxelles. Angajații instituțiilor Uniunii Europene au cerut în stradă oprirea războiului dus de Israel în Gaza VIDEO FOTO

Peste 100 de angajați ai instituţiilor Uniunii Europene s-au strâns miercuri, 8 mai, la Bruxelles într-un protest faţă de războiul dus de Israel în Gaza, relatează Reuters.

Protestatarii au depus trei cearşafuri albe înfăşurate, cu pete roşii care sugerau pete de sânge, în piaţa din faţa sediului Comisiei Europene.

Pe cele trei "cadavre" erau scrise cuvintele "Dreptul Internaţional", "Tratatele UE" şi "Convenţia privind genocidul".

The EU is founded on the values of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and human rights.

As EU staff it is our duty to uphold these values and stand for international law.

Happy so many turned out to the peaceful assembly today 🇪🇺🕊️ https://t.co/jGHuzLtdPc